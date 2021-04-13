خالد الصاوي يعنف ياسمين عبد العزيز فى مسلسل «اللى مالوش كبير»

استطاعت الحلقة الأولى لمسلسل «اللي مالوش كبير»، والذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتجذب الجمهور لها، خاصة وأن الحلقة الأولى شهدت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، مع الفنان أحمد العضي، وخالد الصاوي.

خالد الصاوي يعنف ياسمين عبد العزيز

وظهر الفنان خالد الصاوي في نهاية أحداث الحلقة في مشهد سيطرت عليه حالة من الإثارة بدور «عابد»، حيث يجسد دور زوج «غزل» ياسمين عبد العزيز، ويبدو أنه قاسي القلب معها وتتعرض منه للعنف الأسري، فدخل عليها وهي تتحدث في الهاتف المحمول لها وتحكي لصديقتها لقاءها مع «سيف الخديوي» أحمد العوضي، ليفاجئها بسماعه لها، وتقوم بفزع وتسيطر على ملامحها شعور الخوف والرعب بعكس شخصيتها الشديدة التي ظهرت في بداية الحلقة.

نهاية أحداث الحلقة الأولى لمسلسل «اللي مالوش كبير»

وانتهت الحلقة التي عرضت على شاشة قناة «سي بي سي» على مشهد تعدي «عابد» خالد الصاوي على زوجته «غزل» ياسمين عبد العزيز، بالضرب، حتى أنه قام بجرحها في رأسها بعد تصادها في الشباك الخاص بغرفتها أكثر من مرة، لتنتهي الأحداث على مشهد سقوط «غزل» على الأرض لتشويق الجمهور لأحداث الحلقة الثانية اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة مساءً.

فريق عمل مسلسل «اللي مالوش كبير»

يشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز كل من النجوم أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد، والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

قصة مسلسل «اللي مالوش كبير»

وتدور أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» حول فتاة تدعى«غزل» من الطبقة المتوسطة التي تضطرهم الظروف للزواج من رجل ثري يكبرها بسنوات كثيرة ولكن سرعان ما تحاول التخلص منه وتدخل في علاقة عاطفية مع أحد الشباب الذي يحاول مساعدتها في مشكلاتها.

يعرض مسلسل «اللي مالوش كبير» الجديد عبر قناة «سي بي سي» بصورة حصرية، حيث أصبحت القناة هي العارضة لمسلسلات ياسمين للسنة الثالثة على التوالي، وكان آخرها مسلسل «ونحب تاني ليه» رمضان الماضي.