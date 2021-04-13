سعر الدرهم الإماراتى فى مصر اليوم الثلاثاء 13-4-2021

يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 13-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري .

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 13-4-2021

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، ووصل سعره إلي ما يقرب 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.

سعر الدرهم في بنك مصر

حقق الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر سعر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.77 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك عوده

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

يشار الي أن أسواق المال الإماراتية تشهد خلال التعاملات الأسبوعية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي محققا مكاسب قوية تبلغ 31.1 مليار درهم اماراتي بدعم التفاؤل وتحسن معنويات المستثمرين، والأنباء عن بدء تصنيع لقاح كورونا في الأمارات .

جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي يطلق عليه بالانجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.