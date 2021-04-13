موعد آذان المغرب اليوم الثلاثاء 13-4-2021 في القاهرة والمحافظات

يبحث المسلمون في مختلف محافظات مصر، عن مواقيت الصلاة، خاصة مواعيد آذان المغرب لمعرفة توقيت الإفطار، و أيضًا موعد آذان الفجر للتعرف على وقت الإمساك عن الطعام، وذلك بعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك منذ أيام قلائل ، والإعلان عن غزة شهر رمضان الفضيل، اليوم الثلاثاء، من قبل دار الأفتاء المصرية.

ويقدم لكم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، للقراء موعد آذان المغرب اليوم الثلاثاء 13-4-2021، الأول من شهر رمضان في القاهرة الكبري وعدد من محافظات جمهورية مصر العربية .

موعد آذان المغرب اليوم الثلاثاء 13-4-2021 في القاهرة و المحافظات

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة القاهرة ( 6:20 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية ( 6:26 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم محافظة في طنطا ( 6:20 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة بورسعيد ( 6:15 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة الإسماعيلية ( 6:15 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة أسيوط ( 6:17 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة قنا ( 6:11 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة الدقهلية ( 6:19 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم محافظة في الوادي الجديد ( 6:31 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة الشرقية ( 6:17 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة أسوان ( 6:09 مساءً ) .

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة المنصورة ( 6:19 مساءً ) .

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة المنوفية ( 6:20 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة الفيوم ( 6:20 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة سوهاج ( 6:14 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة رفح ( 7:08 مساءً ).

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة شرم الشيخ ( 6:05 مساءً ) .

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة الغردقة ( 6:06 مساءً ) .

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظة البحيرة ( 6:23 مساءً ) .