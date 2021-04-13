الثلاثاء 13 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

العوضى يحطم سيارة ياسمين عبدالعزيز فى أولى حلقات "اللى مالوش كبير"

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

انطلقت أولى حلقات مسلسل “اللي مالوش كبير”، منذ قليل، على شاشة قناة cbc، والذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي.

 

اللقاء الأول للعوضي وياسمين عبد العزيز في الحلقة الأولى من مسلسل “اللي مالوش كبير”

 

وشهدت الحلقة اللقاء الأول الذي جمع “غزل” ياسمين عبد العزيز و"سيف الخديوي" أحمد العوضي، وذلك بعدما قام بالمعاركة مع أحد الشباب المتواجدين في البار التي تتواجد فيه “غزل” لتصفية حسابات بينهم.

 

العوضي يحطم سيارة ياسمين عبد العزيز “في اللي مالوش كبير”

 

وجمعهما مشهد آخر وهو مشهد المشادة الكلامية بينهما لوقوف سيارة “غزل” أمام سيارة “الخديوي” وطلب منها تحريك سيارتها إلا أنها رفضت، خاصة وأنها تجسد دور امرأة قوية وحادة في التعامل، مما جعله يحطم سيارتها ويتحداها بسبب أسلوبها الحاد معه.

 

أحداث مسلسل “اللي مالوش كبير” 

 

وتجسد ياسمين عبد العزيز دور سيدة تدعى “غزل” من الطبقة المتوسطة التي تضطرهم الظروف للزواج من رجل ثري يكبرها بسنوات كثيرة، ولكن سرعان ما تحاول التخلص منه وتدخل في علاقة عاطفية مع أحد الشباب الذي يحاول مساعدتها في مشكلاتها.

 

فريق عمل مسلسل اللي مالوش كبير 

 

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز كل من النجوم أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

 

قنوات عرض “اللي مالوش كبير” 

 

ويعرض مسلسل اللي مالوش كبير الجديد عبر قناة سي بي سي بصورة حصرية، حيث أصبحت القناة هي العارضة لمسلسلات ياسمين للسنة الثالثة على التوالي، وكان آخرها مسلسل “ونحب تاني ليه” رمضان الماضي.

وأعلنت قناة سي بي سي العامة عن موعد عرض المسلسل الجديد وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء والساعة العاشرة وفقا للجدول الذي سيتم التوافق عليه بشكل نهائي خلال الأيام القادمة، على أن يعرض العمل بعدها بساعتين على شاشة سي بي سي دراما، وذلك طوال الشهر الكريم.

ياسمين عبد العزيز مسلسل اللي مالوش كبير تفاصيل الحلقة الاولى من مسلسل اللي مالوش كبير أحمد العوضي مواعيد وقنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير

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