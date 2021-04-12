الرئيس التنفيذي لـ«المتحدة» يوضح خطة الشركة خلال الموسم الرمضاني

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدث الرسمي لها، إن موسم رمضان الحالي يشهد وجبة إعلامية قوية ودسمة للمشاهد والمستمع وكل من يتابع "الديجيتال".وتابع في مداخلة عبر تطبيق "لايف فيو" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "منصة watch it تشهد وجود 15 مسلسلا بشكل حصري بوسع المشاهد أو جماهير الديجتال مشاهدتها عبر المنصة، حيث تشهد المنصة عرض كبير جدًا بالإضافة للعروض المميزة المتاحة عبر التعاقدات بين شركات الاتصالات المختلفة والمنصة".وأكمل: "بالنسبة للإذاعة، فيه ناس كتير بتقول إن الراديو مابيتسمعش، لكن الراديو له جماهير كثيرة خاصة والناس رايحة وجاية من أشغالها حيث تقدم محطتا راديو النيل وإذاعة 9090 باقة متنوعة من المنتجات، وأعتقد أنها هترجع ناس كتيرة للراديو من جديد، حيث تشهد الإذاعة وجود مجموعة قوية من المسلسلات والبرامج القوية تبدأ من الواحدة ظهرًا حتى أذان المغرب، وتكمل بعد المغرب، لكن الوجبة الدسمة ستكون في الفترة ما بين 1 ظهرًا حتى أذان المغرب".وكشف أن برامج الإذاعة هذا العام ستشهد برامج فوازير ومسابقات وبرامج خفيفة كان يحبها المستمع لفترات طويلة بالإضافة لمسلسلات قوية ومتميزة.وأوضح أن "ما نقدمه هذا العام هو ضمن خطة استراتيجية وضعتها الشركة المتحدة برئاسة تامر مرسي رئيس مجلس الإدارة، قمنا بإعدادها على مدار خمس سنوات، والعام القادم سيكون الأخير في إنفاذ هذه الاستراتيجية المتميزة".وكشف "صالح" أن الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها جاءت في توقيت كانت فيه محطات التلفزيون تتعرض لخسائر فادحة قبل سنوات حيث كانت تنفق المليارات ولا تأتى بالعائد المنتظر منها، معقبا: "مكنش حد عارف الفلوس بتروح فين وجزء كبير من هذا الكلام كان حقيقي حيث إن شاشات التلفزيون كانت تشتري أعمال درامية بمالبغ كبيرة جدًا ولا تستطيع تغطيتها إعلانيًا فما كان يحدث أن تخسر المحطة وتتراكم مديوناتها للمنتج والذي تتراكم عليه هو الآخر مديونيات للفنانين ومن ثم خروجه من السوق".وواصل: "في الفترة الماضية سمعنا عن خروج عدد كبير من المنتجين من السوق وكانوا بيقولوا: خلاص ماعدتش جايبة همها.. والحقيقة هذه الناس خرجت من السوق لأنه غير منتظم ولذا استطعنا وضع الاستراتيجية الملائمة والمناسبة بالتنسيق والتشاور مع قيادات مجموعة المتحدة، والتي يستغرق تطبيقها عدد من السنوات وليس عامًا واحدًا ولهذه الخطة أبعاد كثيرة لابد من تناولها أهم شق فيها هو حوكمة السوق الذي كان يعمل بطريقة معتمدة على منهجية مختلفة حيث إن المنهجية الحالية تتمثل في وجود مجموعات اقتصادية أو كيانات كبرى تحقق في النهاية الهدف الاقتصادي".وَأضاف: "لدينا هدف إعلامي ورسالة إعلامية مهمة يجب أن تصل بالشكل الدقيق والمضبوط، لكن في ذات الوقت لابد أن يكون لدينا هدف الاقتصاديات، والهدف الاقتصادي يدفع مجموعة القنوات للعمل وتحقيق إيراد يجعلها قادرة أن تنهض وتتوسع وأن تكبر من نفسها في السوق بما ينعكس على العاملين بها والمشاهدين".وحول شكاوى الجمهور من طول الفواصل الإعلانية خلال الأعمال الدرامية، قال صالح: "جزء كبير من الجهد المبذول العام الحالي لضبط إيقاع الفقرات الإعلانية، وهي مراحل متلاحقة تطبق وفقا للاستراتيجية الموضوعة بحرفية".واستطرد: "أعتقد أن الفواصل الإعلانية هذا العام ستكون أقل كمدة زمنية مقارنة بالعام السابق، وإن كان الإيراد الخاص بها منتظم كإعلانات، مما يجعلنا نخرج من الموسم الرمضاني بإيرادات إيجابية".