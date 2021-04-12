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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قطع المياه عن بعض المناطق في المنوفية 5 ساعات غدا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:01 م
قطع المياه
قطع المياه
ولاء القاضى
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أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية، عن قطع المياه أول أيام شهر رمضان المبارك عن مدينتي الباجور وسرس الليان، بالإضافة إلى تجمع قروي الحامول وبعض قرى مركز الباجور، لمدة 5 ساعات بداية من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا وذلك لإجراء عملية الغسيل الدورية.

وتهيب الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، بالأماكن المعلن عنها في بيان الشركة بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة، ولحين عودة الخدمة لمدينتي الباجور وسرس الليان.

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