قطع المياه عن بعض المناطق في المنوفية 5 ساعات غدا

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية، عن قطع المياه أول أيام شهر رمضان المبارك عن مدينتي الباجور وسرس الليان، بالإضافة إلى تجمع قروي الحامول وبعض قرى مركز الباجور، لمدة 5 ساعات بداية من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا وذلك لإجراء عملية الغسيل الدورية.وتهيب الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، بالأماكن المعلن عنها في بيان الشركة بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة، ولحين عودة الخدمة لمدينتي الباجور وسرس الليان.