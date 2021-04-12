منتخب مصر لسلاح السيف للشباب والناشئين يتوج ببطولة العالم برعاية البريد



قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن رعاية البريد لهذه البطولة العالمية الهامة يأتي في إطار استراتيجته نحو دعم الرياضة بكافة أنشطتها بما يساهم في رفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الرياضية الدولية.



وأوضح الدكتور شريف فاروق أن حصول منتخب مصر للشباب على المركز الأول في "سلاح السيف" ببطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين يعد حدث تاريخي يدعو للفخر، حيث أنها الميدالية الأولى التي يحققها أبطال سلاح السيف في تاريخ مصر والعرب وأفريقيا بعد منافسات قوية مع الفرق المشاركة، حيث نجح منتخب الشباب المصري المُصنف رقم ٥ عالميًا في الفوز على نظيره الروسي المصنف رقم ٣ عالميا في المباراة النهائية، وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب أمريكا المصنف رقم ١ عالميًا وبطل العالم في مباراة قوية خلدت اسم منتخب مصر والرياضة المصرية.



وأضاف الدكتور شريف فاروق أن رعاية البريد لهذه البطولة جاء انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية الرياضة ودورها المحوري للتقارب بين الأمم والشعوب المختلفة.