الثلاثاء 13 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

منتخب مصر لسلاح السيف للشباب والناشئين يتوج ببطولة العالم برعاية البريد

جريدة الدستور


قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن رعاية البريد لهذه البطولة العالمية الهامة يأتي في إطار استراتيجته نحو دعم الرياضة بكافة أنشطتها بما يساهم في رفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الرياضية الدولية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن حصول منتخب مصر للشباب على المركز الأول في "سلاح السيف" ببطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين يعد حدث تاريخي يدعو للفخر، حيث أنها الميدالية الأولى التي يحققها أبطال سلاح السيف في تاريخ مصر والعرب وأفريقيا بعد منافسات قوية مع الفرق المشاركة، حيث نجح منتخب الشباب المصري المُصنف رقم ٥ عالميًا في الفوز على نظيره الروسي المصنف رقم ٣ عالميا في المباراة النهائية، وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب أمريكا المصنف رقم ١ عالميًا وبطل العالم في مباراة قوية خلدت اسم منتخب مصر والرياضة المصرية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن رعاية البريد لهذه البطولة جاء انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية الرياضة ودورها المحوري للتقارب بين الأمم والشعوب المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

دراسة: طفرة كورونا "البريطانية" لا تتسبب فى مرض أكثر شدة

خالد الصاوي يعنف ياسمين عبد العزيز فى مسلسل «اللى مالوش كبير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

مؤمن المحمدي

الدوبلير

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«الأونروا»: استئناف دعم الولايات المتحدة للوكالة جاء في وقت حرج

الهجوم على منشأة نطنز: هل تحول المسلسل الإسرائيلي "طهران" إلى حقيقة؟

إسرائيل تتهم ايران باستخدام حسابات مزيفة للايقاع بمواطنيها في الخارج