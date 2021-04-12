الثلاثاء 13 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياة مطروح: رفع درجة الاستعداد وإعلان الطوارئ لاستقبالا رمضان

الدكتور مهندس إبراهيم
الدكتور مهندس إبراهيم خالد


وجه الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ استقبالا لشهر رمضان الكريم وفصل الصيف مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد ونظرا لتزايد استهلاك المواطنين لمياه الشرب في هذه الفترة من كل عام. 

وأشار إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب بكافة أرجاء محافظة مطروح وانتظام العمل بنظام النوبتجيات على مدار24 ساعة وإيقاف كافة الإجازات إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأكد على فرق المتابعة الميدانية بمتابعة كافة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت بالإضافة لمتابعة كافة المشاكل والحالات التي قد تطرا خاصة التي قد تؤثر علي انتظام ضخ المياه لدي المواطنين والعمل علي متابعتها لحين الانتهاء منها في أسرع وقت.

وطالب المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شكوى من خلال الخط الساخن الذي يعمل على مدار 24 ساعة على رقم 125 من أي تلفون أرضي أو عن طريق الأرقام الاتية (0464949851-0464949852-046125125-0464760000-0464760001-0464760002) أو عن طريق رسائل الموبيل الواتس أب للعلاقات العامة: 01154444550) أو عن طريق رسائل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على صفحة الشركة الرسمية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح).

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