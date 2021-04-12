الثلاثاء 13 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«مهزلة».. أحمد السعدني ينسحب من «كله بالحب»

أحمد السعدني
أحمد السعدني


أعلن الفنان أحمد السعدني، انسحابه من مسلسل «كله بالحب»، من بطولة زينة وأحمد السعدني ومصطفي درويش وريم البارودي وصابرين، وعدد من الفنانين، وإخراج عصام عبدالحميد، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بشكوى رسمية للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضد شركة الإنتاج، بسبب ما قال إنه خرق واضح للعقد الموقع مع الشركة.

وكتب السعدني عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة) وتقدمي بشكوى رسميه للنقيب الدكتور أشرف ذكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد، الموقع مع الشركة متمسكا بكل حقوقي المادية، وأسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم». 

يذكر أن الفنان أحمد السعدني، نشر عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، في وقت سابق منشورا قال فيه، إن المؤشرات ترجح انسحابه من السباق الرمضاني، وعوضنا عليك يا رب التفاصيل لاحقا.

 

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