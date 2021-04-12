وزير الإعلام اليمني يدين اختطاف الحوثي لفنانة

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات، اختطاف مليشيا الحوثي الارهابية، للفنانة انتصار الحمادي واثنتين من رفيقاتها، أثناء توجهها لتصوير مسلسل رمضاني، وإخفائهن قسريا في أحد معتقلاتها الخاصة في العاصمة المختطفة ‎صنعاء منذ شهر.

وقال معمر الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن الجريمة النكراء التي تأتي بعد إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية مصرع أحد قياداتها المشمولة بعقوبات دولية المدعو (سلطان زابن)، تؤكد أن جرائم الاختطاف التي ترتكبها المليشيا بحق النساء في مناطق سيطرتها ليست سلوكا فرديا، وإنما هي نهج تقف خلفه وتديره شبكات منظمة للتنكيل بالنساء اليمنيات".

‏ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الدولي والأمريكي لليمن ومنظمات حماية المرأة لإدانة صريحة للجريمة، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لإطلاق المختطفات فورا، ووقف حملات استهداف النساء وابتزازهن، وإطلاق كافة المغيبات في معتقلاتها السرية دون قيد او شرط.