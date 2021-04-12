سقوط عاطل هارب من حكم قضائي بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان، بقيادة المقدم محمد السيسي من ضبط عاطل هارب من حكم قضائي حال اختبائه بدائرة القسم.البداية عندما تلقى رجال مباحث القسم معلومات سرية تفيد باختباء أحد العناصر الاجرامية داخل محل سكنه بدائرة القسم.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنوا من ضبط "سيد س" ٤٨ سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم ومطلوب القبض عليه لتنفيذ حكم قضائي بالسجن 7 سنوات بعد تسببه في عاهة مستديمة لأحد الأشخاص.تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.