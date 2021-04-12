مصرع مأمور ضرائب في حادث مروري بالأوتوستراد

لقى مأمور ضرائب مصرعه أثناء عبوره طريق أوتوستراد المعادي دائرة قسم شرطة البساتين عقب دهسه بسيارة ملاكي.كانت البداية عندما تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بورود يفيد وقوع حادث سير أسفر عن متوفي بالطريق الدائري اتجاه الاوتوستراد، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي رقم ر ف ط ١٧٩ قيادة المدعو "محمد.ط" ٣٧ سنة، مشرف تطوير أعمال بشركة للمنشآت، مقيم القطامية هيلز وبها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الأيسر وتطبيق بالاكصدام الأمامي وشرخ الزجاج الأمامي في الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة إلي طريق الاوتوستراد فوجئ بشخص يعبر الطريق من الجهة اليمنى للجهة اليسري وتبين أنه يدعي "أسامة محمد، 38 سنة مأمور ضرائب بمأمورية الزيتون، مقيم الأميرية (متوفي) فاصطدم به بالجانب الايسر من السيارة وتم نقل الجثمان لمستشفي اليوم الواحد.تم تحرير المحضر اللازم وتم التحفظ على السيارة بديوان القسم، وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.