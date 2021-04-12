حاكم فيينا يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

وجه حاكم العاصمة النمساوية فيينا، ميخائيل لودفيج، التهنئة إلى مسلمي النمسا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال لودفيج، في تصريحات اليوم: «أتمنى للمسلمين في النمسا رمضانًا مباركا مليئًا بالخير والسلام».وأضاف لودفيج أن شهر رمضان هذا العام يحل مرة أخرى بشكل مختلف عن المعتاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، الذي نتمنى جميعا أن يزول قريبا وتعود الحياة إلى طبيعتها ويعم الخير.