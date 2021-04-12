شؤون الحرمين: المصلون يؤدون أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم، أداء أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام، فيما أشاد عدد من زوار ومعتمري البيت العتيق بالخدمات المقدمة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال توافدهم لأداء صلاة تراويح أول ليالي شهر رمضان الكريم.ووفقًا لما ذكرته رئاسة شؤون الحرمين، في بيانٍ عبر موقعها الرسمي، أعدت الرئاسة، منظومة خدمات متكاملة أعدت خطتها بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وبما يضمن سلامة المعتمرين والزوار.وأشاد المعتمرين، بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام والتي وضعت لسلامة المعتمرين، وتنظيم الحشود في الدخول والخروج وتنظيم المصليات والخدمات داخلها من توزيع عبوات زمزم ووضع ملصقات التباعد الجسدي وتحديد مسارات للسير عليها في المطاف وممرات المسجد الحرام.كما أشادوا بحرص العاملين في المسجد الحرام على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعكس اهتمام وعناية حكومة المملكة العربية السعودية على سلامة الجميع مع إقامة الشعائر في أجواء تحفها السكينة والروحانية والتآخي.