رئيس النمسا يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، جميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، واصفا إياه بشهر العبادة والتأمل.وأعرب الرئيس النمساوي - في رسالة تهنئة اليوم - عن أمنياته لجميع المسلمين السلام والخير، مؤكدا أن شهر رمضان يحي قيما مهمة مثل السلام والتماسك والتضامن وعادة ما يكون الإفطار مناسبة للالتقاء بين الناس من جميع الأديان من الجيران والعائلات والأصدقاء ولكن بسبب كورونا كل شيء مختلف هذا العام أيضًا.ودعا إلى أن يكون التجمع على الإفطار في نطاق صغير جدًا مع ضرورة المحافظة على المسافة من أجل البقاء بصحة جيدة.