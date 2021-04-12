رئيس العراق يبحث مع الصدر تطورات الأوضاع

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع السيد حسين الصدر، مساء اليوم، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.وأفاد المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، اليوم، بأن صالح، زار السيد الصدر وتباحث معه آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد لخدمة الوطن والمواطن، وفقا لوكالة واع.وأوضح البيان أنه جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على النسيج الوطني وسبل الارتقاء بالخدمات من أجل الشعب الذي يستحق أن يعيش بأعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية.