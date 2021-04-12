‏المغرب: تلقيح 4486628 مليون بالجرعة الأولى ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 4486628 شخصا حتى اليوم.وأفاد بيان للصحة المغربية اليوم بأن 14797 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال(24) ساعة الماضية، مشيرة إلى أن 3840569 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.يذكر أن المغرب كان قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.وتسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس الخميس الماضي.