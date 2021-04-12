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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يتلقى اتصالًا من أمير تبوك للتهنئة بحلول رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:52 م
السيسي
السيسي
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الأمير فهد تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والازدهار.
من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص امتنانه للأمير فهد، مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصري والسعودي من علاقات وثيقة وروابط أخوية، وداعيا الله أن ينعم على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

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