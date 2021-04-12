حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 13 أبريل 2021
الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:17 م
هويدا سعيدطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 13 أبريل 2021 لبرج الجوزاء، على النحو التالي:
الجوزاء
مهنيًا: المزاجية في العمل، غالبًا ما تؤدي الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون إيجابيًا لترتاح من هذا الوضع.
عاطفيًا: عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك ستبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.
صحيًا: طموحك القوي وإصرارك على تحقيق أهدافك بسرعة يولدان لديك الشعور بضغط نفسي كبير وقلق دائم.
الجوزاء
مهنيًا: المزاجية في العمل، غالبًا ما تؤدي الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون إيجابيًا لترتاح من هذا الوضع.
عاطفيًا: عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك ستبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.
صحيًا: طموحك القوي وإصرارك على تحقيق أهدافك بسرعة يولدان لديك الشعور بضغط نفسي كبير وقلق دائم.