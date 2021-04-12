انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل بجوار محطة رمسيس

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل تجاري بجوار موقف أحمد حلمي بمحطة رمسيس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.البداية عندما تلقت غرقة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات التجارية بجوار موقف أحمد حلمي في محطة رمسيس، وانتقلت رجال الحماية المدينة بدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة على الحريق.وفرض رجال قوات الحماية المدنية كردون أمني بمحاصرة الحريق قبل امتداده بالمحلات المجاورة له، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي ولا توجد خسائر بشرية.