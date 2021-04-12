إصابة 4 بعد انقلاب سيارتهم في الإسماعيلية

أصيب 4 بإصابات بكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة كانت تقلهم من أعلى كوبرى نفيشة العلوي بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب السيارة رقم 5828 ص. ق س مصر، من أعلى كوبري نفيشة العلوي في نطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.وعلى الفور انتقل رجال الشرطة ودفع الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ5 سيارات إسعاف، حيث تبين إصابة نرمين صلاح أحمد 28 سنة تقيم في فايد ومنى مصطفى عبد الغفار 50 سنة تقيم في فايد ومحمد صلاح أمين 25 سنة يقيم في فايد وطه حسين حسن 38 سنة يقيم في أرض الجمعيات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بالإسماعيلية.وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق وسؤال المصابين.