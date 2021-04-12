اتحاد العمل السوداني يطالب بدعم الاستثمارات والتعاون مع مصر

دعا اتحاد أصحاب العمل السوداني إلى تنفيذ المقترحات العملية المطروحة لتنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسودان والاتفاق على تحديد مشروعات استراتيجية.وقال رئيس الاتحاد المهندس هاشم صلاح حسن مطر، عقب جلسة العمل المشتركة بين وفد أصحاب العمل والوفد الاقتصادي المصري برئاسة وزير المالية محمد أحمد معيط، إن الجلسة ناقشت الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص بالسودان ومصر لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بالبلدين.وطالب هشام صلاح بمعالجة المشاكل المصرفية لتسهيل عمليات التحويلات المالية بين المصارف بالبلدين وتسهيل الإجراءات الجمركية بتفعيل أعمال اللجنة الجمركية المشتركة بين البلدين، والاتفاق على أهمية اقامة المنطقة الصناعية الحرة المشتركة على أطر صحيحة تمكن من خدمة مصالح البلدين وإقامة شراكات صناعية مع القطاع الصناعي الوطني حتى تصبح مركزا للانطلاق بالمنتجات الصناعية إلى الأسواق الأفريقية.وحث المسؤول السوداني على مناقشة قضايا النقل بين البلدين لافتا إلى تأمين الجلسة على مواصلة تبادل الزيارات لإزالة ومعالجة المعوقات التي تعترض جهود الجانبين للنهوض بالعلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي والتجاري.