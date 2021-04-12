وفاة طفلة في حادث سير بالوادي الجديد

لقيت طفلة مصرعها مساء اليوم الاثنين، إثر تعرضها لحادث سير بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقلها إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوفاة طفلة بعد تعرضها لحادث سير بقرية القلمون التابعة لمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المتوفاة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.وتبين وفاة الطفلة "رقية فوزي دسوقي" 9 سنوات، من عزبة عين القضا بقرية القلمون التابعة لمركز الداخلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.