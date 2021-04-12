تطعيم 818 ألف ضد كورونا في نيجيريا

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا، أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح في نيجيريا حتى الآن، بلغ 818 ألفا و865 مواطنا منذ بداية انطلاق حملة التطعيم على مستوى البلاد في 5 مارس الماضي، وبدأت بالعاملين في مجال الرعاية الصحية.وذكرت صحف محلية أن الحكومة النيجيرية، تعتزم تطعيم 109 ملايين شخص ضد فيروس كورونا المستجد خلال عامين..مشيرة إلى أن نيجيريا حصلت على 3.94 مليون جرعة من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" خلال الشهر الماضي في إطار مبادرة "كوفاكس" التي تتبناها الأمم المتحدة لتوفير لقاحات مجانية لنسبة 20% من سكان الدول المشاركة في المبادرة.كما قدمت مجموعة MTN، عملاق الاتصالات في الجنوب الإفريقي، للحكومة النيجيرية 300 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في إطار مساعداتها للقارة السمراء.وشملت حملة التطعيم جميع الولايات النيجيرية ما عدا ولاية كوجي التي لم تسجل سوى خمس حالات إصابة منذ تفشي الجائحة، فيما بلغ عدد متلقي اللقاح بولاية لاجوس، التي تعد بؤرة تفشي الوباء في نيجيريا 152 ألفا و261 شخصا حتى الآن.