أهالي الدقهلية يؤدون صلاة التراويح وسط إجراءات احترازية (فيديو)

شهدت محافظة الدقهلية، إقبال الأهالى على المساجد لأداء أول صلاة تراويح مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.وأوضحت مديرية الأوقاف بالدقهلية، أن هناك التزام كبير من قبل المواطنين بالإجراءات الاحترازية أثناء أداء صلاة التراويح مشدده على ضرورة تعقيم المساجد وارتداء الكمامات.ومن جانبه؛ وجه الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير في المساجد اليوم الاثنين، استعدادًا لإقامة أول صلاة تراويح وشهر رمضان 2021 ولمواجهة فيروس كورونا مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير يوميا مع التأكيد على تطبيق كافة تعليمات الوزارة في هذا الشأن.