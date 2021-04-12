كندا تختتم مؤتمرا ليبراليا بخطاب على غرار الحملات الانتخابية

اختتم رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مؤتمر الحزب الليبرالي الحاكم، اليوم، بخطاب حزبي بدا وكأنه إطلاق حملة انتخابية.وعقد الناشطون الليبراليون مؤتمرا افتراضيا على مدى يومين، وناقشوا خلاله وأقروا عددا من القرارات المتعلقة بالصحة والاقتصاد، ودعوا بشكل خاص إلى إيجاد دخل أساسي شامل للكنديين من أجل مكافحة الفقر والتعافي البيئي.وبينما أصر رئيس الوزراء على أنه لا مصلحة له في دفع البلاد إلى انتخابات وسط الموجة الثالثة من وباء "كوفيد-19"، كان خطابه يهدف إلى تقديم الليبراليين على أنهم الحزب الوحيد الذي لديه "حلول حقيقية للمشاكل التي تواجه الكنديين".وعلى النقيض من ذلك، هاجم ترودو حزب المحافظين المعارض بسبب عدم اهتمامهم بالحفاظ على البيئة وتضليل الناخبين. كما صوَّر حزب الكتلة الكيبيكية على أنه حزب يتحدث كثيرا دون اتخاذ أي إجراء، ومحب للنزاعات القضائية، وغير قادر على تقديم الإجراءات الملموسة التي يحتاجها سكان مقاطعة كيبيك.ولم يذكر رئيس الوزراء الحزب الديمقراطي الجديد أو حزب الخضر بشكل مباشر، على الرغم من أنه حث الليبراليين على التواصل مع "الأصدقاء والجيران" في إشارة إلى حزبي الخضر والديموقراطيين الجدد خلال حملة 2019 لنشر التوجهات الليبرالية وإنعاش الاقتصاد.