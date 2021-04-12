للمصريين بالسعودية.. المستندات اللازمة لاستخراح طلب شهادة طلاق
الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:52 م
وفاء عليطباعة
تكشف «الدستور» عن المستندات المطلوبة لإصدار شهادة طلاق للمصريين المقيمين في السعودية، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالسعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتي جاءت كالتالي:
الوثائق والمستندات المطلوبة:
- استيفاء نموذج إشهاد الطلاق (3 مأذونين من الموظف المختص).
- أصل جواز سفر الزوج (للاطلاع) + عدد (2) صورة من جواز السفر.
- أصل جواز سفر الزوجة (للاطلاع) + عدد (2) صورة من جواز السفر.
- خروج نهائي للزوجة إذا كانت على كفالة زوجها.
- أصل وثيقة الزواج (للاطلاع) + عدد (2) صورة منها.
-عدد (2) شهود مسلمين (مع أصل مستندات إثبات الشخصية + صورة منها).
الوثائق والمستندات المطلوبة:
- استيفاء نموذج إشهاد الطلاق (3 مأذونين من الموظف المختص).
- أصل جواز سفر الزوج (للاطلاع) + عدد (2) صورة من جواز السفر.
- أصل جواز سفر الزوجة (للاطلاع) + عدد (2) صورة من جواز السفر.
- خروج نهائي للزوجة إذا كانت على كفالة زوجها.
- أصل وثيقة الزواج (للاطلاع) + عدد (2) صورة منها.
-عدد (2) شهود مسلمين (مع أصل مستندات إثبات الشخصية + صورة منها).