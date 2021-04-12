للمصريين بالسعودية.. المستندات اللازمة لاستخراح طلب شهادة طلاق

تكشف «الدستور» عن المستندات المطلوبة لإصدار شهادة طلاق للمصريين المقيمين في السعودية، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالسعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتي جاءت كالتالي:الوثائق والمستندات المطلوبة:- استيفاء نموذج إشهاد الطلاق (3 مأذونين من الموظف المختص).- أصل جواز سفر الزوج (للاطلاع) + عدد (2) صورة من جواز السفر.- أصل جواز سفر الزوجة (للاطلاع) + عدد (2) صورة من جواز السفر.- خروج نهائي للزوجة إذا كانت على كفالة زوجها.- أصل وثيقة الزواج (للاطلاع) + عدد (2) صورة منها.-عدد (2) شهود مسلمين (مع أصل مستندات إثبات الشخصية + صورة منها).