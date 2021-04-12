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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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بـ"الزينة والفانوس".. المصريون يستقبلون شهر الخير بشبرا
الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:11 م
المصريون يستقبلون شهر الخير بشبرا
عدسة هاجر رضا
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