«الزملوط» يتابع سير العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الداخلة - العوينات

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال جولته بمركز الداخلة اليوم، سير العمل بمشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق الداخلة - العوينات بطول ٢٧٠ كم وتوسعته من ٧ متر إلي ٢٣ متر ليصبح طريق مزدوج بواقع ٦ حارات، وذلك ضمن برتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الدفاع والنقل لتنفيذ تصديق رئيس الجمهورية لإعادة تأهيل ورصف الطريق، وذلك لتيسير حركة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار علي أرض المحافظة، مشيداََ بنسب التنفيذ ومعدلات الأداء للإنتهاء من المشروع في الموعد المحدد