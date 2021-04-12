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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقوبات على شخصيات وهيئات إيرانية لانتهاكات حقوق الإنسان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:03 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إضافة 8 أشخاص و3 هيئات على لائحة العقوبات الخاصة بإيران وذلك بسبب تورط هؤلاء في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء مظاهرات عام 2019 في البلاد".

أوضحت وكالة "آكي" الإيطالية أنه بهذا القرار يصبح عدد الشخصيات الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأوروبية بسبب ملف حقوق الإنسان 89 فردا، فيما وصل عدد الهيئات المعنية على خلفية الملف نفسه إلى أربع هيئات.

في السياق نفسه، قرر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم تمديد العقوبات والقيود المفروضة على إيران بسبب سجلها "السيئ في حقوق الإنسان" حتى 13 أبريل 2022.

وتنص العقوبات الأوروبية وفقا لـ (آكي) - على منع الإيرانيين المشمولين بها من دخول أراضي دول الاتحاد وتجميد أموالهم، وتحظر أية عمليات تصدير نحو إيران لأدوات ومعدات قد تُستخدَم لقمع ومراقبة المواطنين، كما تمنع العقوبات الشركات والمواطنين الأوروبيين من تقديم أي دعم أو أموال للأشخاص والهيئات المسجلة على لائحة العقوبات.

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذه العقوبات على طهران منذ عام 2011 وعمد إلى تجديدها سنويا.

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