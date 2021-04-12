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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خاص| إصابة قاضي محاكمة الإعلامي تامر أمين بكورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:44 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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كشفت مصادر قانونية إصابة رئيس محكمة جنح مدينة نصر وقاضي محاكمة الإعلامي تامر أمين بوباء كورونا، كما تغيب عن حضور جلسة اليوم ليقرر القاضي المنتدب تأجيل القضية لـ26 أبريل للحكم.

كان المحامي أشرف ناجي، قد أقام دعوة مباشرة ضد تامر أمين يتهمه فيها بالإساءة إلى رجال وسيدات الصعيد، في البرنامج الذي كان يقدمه على شاشة قناة النهار، قبل صدور قرار إيقافه من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وطالب مقدم البلاغ بإصدار أمر بالتحقيق جاء نصه كالتالي:"مقدمه مواطن مصري من أقصى الصعيد من محافظة أسوان عروس الصعيد بلد التاريخ والحضارة العريقة، نتيجة جهل الإعلامي تامر أمين المبلغ ضده، وثبت أنه يجهل حقائق وتاريخ الصعيد، الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة تضرب بجذورها في الأرض منذ آلاف السنين، حيث قال على الهواء مباشرة (الريف في الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات"، مؤكدا أن كلامه عار عن الحقيقة والحقائق التاريخية، وما يتصف به الصعيد من عادات وتقاليد تعد شبه مقدسة، لم تتغير مع اختلاف كل العصور.

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