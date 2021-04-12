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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة أكثر من مليون شخص بكورونا في أوروبا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:04 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أحصت أوروبا وفاة أكثر من مليون شخص بـ"كوفيد-19" منذ ظهر فيروس كورونا للمرة الاولى في الصين في ديسمبر 2019، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس الإثنين الساعة 18:30 ت غ بالاستناد الى حصائل للسلطات الصحية.

وبلغ عدد الوفيات في 52 بلدًا ومنطقة وصولًا إلى الشرق حتى أذربيجان وروسيا مليونًا و288 وفاة من 46 مليونًا و496 ألفًا و560 إصابة، فيما سجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 832 ألفًا و577 وفاة (26 مليونًا و261 ألفًا وست إصابات) والولايات المتحدة وكندا 585 ألفًا و428 وفاة (32 مليونًا و269 ألفًا و104 إصابات) وآسيا 285 ألفًا و824 وفاة (19 مليونًا و656 ألفًا و223 إصابة) والشرق الاوسط 119 ألفًا و104 وفيات (سبعة ملايين و11 ألفًا و552 إصابة) وإفريقيا 115 ألفًا و779 إصابة (أربعة ملايين و354 ألفًا و663 إصابة) وأوقيانيا 1006 وفيات (40 ألفًا و348 إصابة).

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