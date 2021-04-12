النيابة في حريق محل قطع غيار بعين شمس: ماس كهربائي السبب

تستكمل نيابة عين شمس الجزئية تحقيقاتها في اندلاع حريق هائل داخل محل لقطع الغيار بدائرة القسم، حيث تبين من المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا وراء اندلاع النيران.كانت النيابة العامة تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي شب داخل محل بأحد العقارات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بمحل في منطقة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل بالطابق الارضي وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.