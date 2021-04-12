«وثيقة الأخوة الإنسانية» في ندوة تثقيفية بمسجد السيد البدوي

أقيمت الإثنين، الندوة التثقيفية الثانية حول "وثيقة الأخوه الإنسانية" في المركز الثقافي الإسلامي بمسجد السيد البدوي بطنطا.شارك بالحضور الأب برنابا فانوس، الممثل للكنيسة الكاثوليكية، القائم بأعمال الدلتا، والشيخ السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف، وجمع من مشايخ وزارة الأوقاف وبتنظيم من الهيئة العامة للاستعلامات.دارت الندوة حول "كيفية تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية بالتعاون المشترك" في محافظة الغربية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.