المستندات المطلوبة لاستخراج وثيقة سفر للأطفال للعودة إلى مصر

ترصد «الدستور» المستندات المطلوبة لاستخراج وثيقة سفر للأطفال للعودة إلي الوطن وذلك للمصريين المقيمين في الكويت، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:-أصل جواز سفر الأب (الساري) وصورته.أصل جواز سفر الأم (الساري) وصورته.أصل عقد الزواج وصورته.شهادة ميلاد الطفل المصرية أو الكويتية بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية بدولة الكويت الشقيقة.إذا كان للطفل جواز سفر سابق:بدل تالف: يرفق بطلب الإصدار أصل الجواز وصورته.بدل فاقد: يرفق بطلب الإصدار صورة الجواز، وبلاغ فقدان من مباحث شئون الإقامة، وإعلان بإحدى الصحف وصورته.عدد (2) صورة شخصية للطفل 4×6 خلفية بيضاء.استيفاء طلب إصدار وثيقة سفر للأطفال.في حالة سفر الطفل برفقة أحد الوالدين يتعين حضور الطرف الآخر للتوقيع بالموافقة، وفي حالة السفر برفقة شخص ثالث يتعين حضور الوالدين للتوقيع.لا يتم تحصيل رسوم لهذه المعاملة.يتم تسليم الوثيقة بعد يومين عمل من تاريخ التقديم.ويتم التصديق على الوثيقة بعد إستلامها من وزارة الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، ثم التوجه بعد ذلك إلى إدارة شئون الإقامة التابع لها المواطن مقدم الطلب لوضع ختم إشعار مغادرة (خروجية).