رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المستندات المطلوبة لاستخراج وثيقة سفر للأطفال للعودة إلى مصر

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:06 م
جريدة الدستور
وفاء علي
طباعة
ترصد «الدستور» المستندات المطلوبة لاستخراج وثيقة سفر للأطفال للعودة إلي الوطن وذلك للمصريين المقيمين في الكويت، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

-أصل جواز سفر الأب (الساري) وصورته.
أصل جواز سفر الأم (الساري) وصورته.
أصل عقد الزواج وصورته.
شهادة ميلاد الطفل المصرية أو الكويتية بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية بدولة الكويت الشقيقة.
إذا كان للطفل جواز سفر سابق:
بدل تالف: يرفق بطلب الإصدار أصل الجواز وصورته.
بدل فاقد: يرفق بطلب الإصدار صورة الجواز، وبلاغ فقدان من مباحث شئون الإقامة، وإعلان بإحدى الصحف وصورته.
عدد (2) صورة شخصية للطفل 4×6 خلفية بيضاء.
استيفاء طلب إصدار وثيقة سفر للأطفال.

في حالة سفر الطفل برفقة أحد الوالدين يتعين حضور الطرف الآخر للتوقيع بالموافقة، وفي حالة السفر برفقة شخص ثالث يتعين حضور الوالدين للتوقيع.
لا يتم تحصيل رسوم لهذه المعاملة.

يتم تسليم الوثيقة بعد يومين عمل من تاريخ التقديم.
ويتم التصديق على الوثيقة بعد إستلامها من وزارة الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، ثم التوجه بعد ذلك إلى إدارة شئون الإقامة التابع لها المواطن مقدم الطلب لوضع ختم إشعار مغادرة (خروجية).

موضوعات متعلقة

فتح مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح (صور)

الرئيس السيسي يهنئ المصريين بشهر رمضان الكريم

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر


الصور

image description

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

image description

بـ"الزينة والفانوس".. المصريون يستقبلون شهر الخير بشبرا

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

كبير الأطباء الكنديين: البلاد تقترب من ذروة موجة كورونا الحالية

كل ماتريد معرفته عن تقديم المدارس اليابانية 2021

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشرى «تيك تيك»

بيلاروس تحظر بث قناة يورونيوز

أيام زمان

«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حسين أبو ركبة
ماجد حبته
زئير إيران.. وصريرها!
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
المزيد

الثقافة

«رستم رضا».. قصة الخادم الذي صاحب بونابرت من مصر إلى فرنسا

هكذا روى المؤرخون تاريخًا خرافيًا لمصر

اختتام فعاليات الملتقى الأول للقصة القصيرة في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

وجدي الكومي ممثلا لمصر في «الدائرة.. السطح.. الشمس» لكتّاب «المتوسط»