«الحريري» يتوجه إلى موسكو للقاء بوتين الأربعاء

أعلن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إجراء زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، بعد غد الأربعاء، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الروسيين.وكتب الحريري، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "يتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري بعد غد الأربعاء إلى موسكو تلبية لدعوة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين".وأوضح رئيس الوزراء اللبناني المكلف، أنه سيجري خلال الزيارة المرتقبة، مباحثات رسمية مع الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ميشوستين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف وعدد من المسئولين.