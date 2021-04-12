«الكهرباء» تشكل غرف عمليات وفرقًا للطوارئ خلال شهر رمضان

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن شهر رمضان وبشكل عام المناسبات مثل الأعياد سبقتها العديد من الإجراءات مثل المرور على المهمات الكهربائية.وأضاف حمزة في تصريح خاص لـ"الدستور": "كل شركة من شركات التوزيع التسع قامت خلال الأيام الماضية بعمل غرفة عمليات بالإضافة إلى الصيانة الدائمة، وتشكيل فرق للطوارئ تتدخل في حالة اي انقطاع للتيار فور الابلاغ عنه".يذكر أن وزارة الكهرباء خصصت رقم اتصال في حالات الطوارئ وانقطاع التيار وهو رقم 121و يتم الاستجابة بشكل سريع.