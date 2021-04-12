الأنبا عمانوئيل يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول رمضان
الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:47 م
تريزة شنودةطباعة
هنأ الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان.
قال عمانوئيل في رسالة مساء اليوم: "بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، أتقدم بأطيب وأرق التهاني القلبية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قيادات الدولة والشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".
وتابع: "نصلي إلى الله أن يعطينا مناسبات عديدة، مليئة بالمحبة والتآخي والسلام والخير للشعب العظيم، ويمد يد العون لقيادات وطننا من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر".
قال عمانوئيل في رسالة مساء اليوم: "بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، أتقدم بأطيب وأرق التهاني القلبية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قيادات الدولة والشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".
وتابع: "نصلي إلى الله أن يعطينا مناسبات عديدة، مليئة بالمحبة والتآخي والسلام والخير للشعب العظيم، ويمد يد العون لقيادات وطننا من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر".