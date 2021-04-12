الأنبا عمانوئيل يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول رمضان

هنأ الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان.قال عمانوئيل في رسالة مساء اليوم: "بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، أتقدم بأطيب وأرق التهاني القلبية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قيادات الدولة والشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".وتابع: "نصلي إلى الله أن يعطينا مناسبات عديدة، مليئة بالمحبة والتآخي والسلام والخير للشعب العظيم، ويمد يد العون لقيادات وطننا من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر".