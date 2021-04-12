زحام على المطاعم وعربات الفول في أول ليالي السحور (صور)

شهدت عدة مطاعم وعربات الفول إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء مستلزمات السحور وذلك في أول ليالي شهر رمضان الكريم.واستعدت مجموعة من المحال وأصحاب عربات الفول لاستقبال الشهر الكريم من حيث مضاعفة الكميات لتغطية حاجة المواطنين التي بدأت في الإقبال عقب الانتهاء من تأدية صلاة التراويح مباشرة.