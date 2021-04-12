وكيل «تعليم أسوان» يكرم الفائزين في مسابقة «تحدى القراءة العربى»

كرم الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بمدرسة أسوان الثانوية بنات، كلًا من: الطالبة حنين محمود جمال، فوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة تحدى القراءة العربى (أقرأ وارتقى)، وكذلك الطالبة زينب محمد عبد الحاكم لفوزها بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.وشهد فعاليات التكريم (حسين محمد موجه عام اللغة العربية - حنان حسن موجه عام المكتبات)، كما كرم وكيل الوزارة عدد ٤٣ طالب وطالبة بجوائز مالية قدرها ١٠٧٠ جنيه لكل طالب وشهادة تقدير وميدالية لفوزهم على مستوى المديرية، وعدد ٣٤ أخصائي مكتبات بجوائز مالية ٨٥٥ جنيه لاشتراكهم فى مسابقة تحدى القراءة العربى.وبنهاية التكريم، قدم وكيل الوزارة التهنئة الممزوجة بالشكر والتقدير للفائزين على الجهد المبذول فى المسابقة للوصول إلى هذا المستوى المميز متمنيًا التوفيق والسداد لجميع أبناء أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات على مستوى الجمهورية.