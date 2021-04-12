الأمم المتحدة ترحب بمساهمة الاتحاد الأوروبي في الدعم الأممي للانتخابات بالعراق

رحبت الأمم المتحدة في العراق بالمساهمة التي قدمها الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 5.51 مليون يورو (6.5 مليون دولار أمريكي)، لمشروعٍ تقوده الأمم المتحدة لدعم بناء القدرات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق.وأوضحت الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الإثنين، أن مساهمة الاتحاد الأوروبي في مشروع المساعدة الذي تقوده الأمم المتحدة تأتي بالإضافة إلى تمويلٍ من ألمانيا وهولندا وفرنسا، وبذلك يصل إجمالي المساهمات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى 15.5 مليون يورو تقريبًا (18.6 مليون دولار أمريكي)، وسيسهم التمويل كذلك في دعم عملية نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تُجري مفوضية الانتخابات فيه التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021.وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث إن المشاركة الكبيرة للناخبين ستكون أساسيةً لضمان وجود برلمانٍ وحكومةٍ يمثلان جميع العراقيين، ومن خلال دعم تنظيم الانتخابات، معربا عن أمل الاتحاد الأوروبي في بناء الثقة بين أبناء الشعب العراقي في انتخاباتهم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم عمليةٍ انتخابيةٍ حرة ونزيهة وشاملة تستحق ثقتهم.