افتتاح معارض «أهلًا رمضان» بأسوان.. والمحافظ: لتلبية احتياجات المواطنين

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، بافتتاح معرض "أهلًا رمضان" للسلع الاستهلاكية المختلفة من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان بمنطقة الطابية بوسط مدينة أسوان وهو الذى يأتي ضمن 5 معارض بباقى مدن ومراكز المحافظة.جاء ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل.وأكد المحافظ، أن افتتاح هذا المعارض يعد استكمالًا للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التى تتنافس لتلبية احتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الاستهلاكية والرمضانية بدون أرباح وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى وبتخفيضات تتراوح ما بين 20 % إلى 25 % وذلك مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعمًا للأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.