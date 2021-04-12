«شفاء مريض بيت حسدًا».. العظة الأحدث لأسقف هولندا

بثت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأحدث للأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، عبر تقنية البث المباشر.وجاءت العظة الأحدث بعنوان "شفاء مريض بيت حسدا"، وذلك في إطار سلسلة العظات التي يلقيها نيافته خلال فترة الصوم الكبير لدعم الأقباط روحيًا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.