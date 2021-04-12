الرئيس السيسي يهنئ المصريين بشهر رمضان الكريم

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.





وقال الرئيس السيسي في تهنئة عبر «فيس بوك»: «كل عام والأمة العربية والإسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية، داعين الله عز وجل أن يديم علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير».