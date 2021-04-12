أهالي مطروح يلتزمون بإجراءات كورونا في أول صلاة تراويح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، إقبال الأهالي على المساجد لأداء أول صلاة تراويح، وذلك وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.وقال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح، إن هناك حالة من وعي المواطنين أثناء أداء أول صلاة تراويح بمساجد المحافظة، موضحا: "ده السبب الرئيسي في نجاح أول يوم في صلاة التراويح في شهر رمضان".وأوضح أن الغرفة الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات لم ترصد مخالفات مخالفات حتى الآن، والتزمت كافة القيادات بأداء الصلوات بالمساجد المذكورة ومتابعة الاجراءات الاحترازية والتعليمات الوزارية.