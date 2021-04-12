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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

40 مليون جرعة.. استعدادات «الصحة» لتطعيم المواطنين خلال شهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:08 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
سمر محمدين
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مع حلول شهر رمضان المبارك، شددت وزارة الصحة والسكان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الحصول على اللقاح المضاد للفيروس.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مدى أهمية التطعيم خلال الفترة القادمة، كما أكدت على تنظيم مواعيد جديدة في مراكز الحصول على اللقاح لتتناسب مع شهر رمضان.

وترصد "الدستور" استعدادات الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان لتطبيق خطة التطعيم خلال شهر رمضان، التي سبق وتعاقدت مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

وفي سياق متصل تم مراعاة مواقيت شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الصحة عن مد فترة مواعيد العمل داخل مراكز تطعيم لقاحات كورونا في رمضان 2021، والتي تمتد حتى 10 مساءً بمراكز تطعيم كورونا على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان 2021.

وتوسعت وزارة الصحة والسكان في افتتاح مراكز تلقي لقاح كورونا، إذ ارتفع عدد مراكز تطعيم فيروس كورونا من 40 إلى 138 مركزًا موزع جغرافيًا على مستوى محافظات مصر، فيما تم رفع متوسط استقبال المراكز من 200 فرد إلى 600 فرد

وبحسب ما أعلنته الحكومة يمكن للمواطنين الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من خلال أكثر من وسيلة، أهمها الموقع الرسمي للحصول على اللقاح التابع إلى وزارة الصحة والسكان.

وكان الموقع الإلكتروني استقبل العديد من الطلبات لحجز وتسجيل الحصول على لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان تسجيل 842 ألف طلب للحصول على لقاح كورونا.

بالإضافة إلى الوسائل الأخرى لتسجيل طلب الحصول على اللقاح عن طريق التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة، وأخيرًا التوجه للوحدات الصحية داخل المستشفيات لإمكانية تقديم طلب الحصول على اللقاح.

ويذكر أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا"، وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي.

فيما بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم نحو 153 ألف مواطن بلقاحا كورونا سينوفارم واسترازينكا بحوالي 138 مركزا للقاح، بحسب بيان رسمي أعلنته وزارة الصحة والسكان.

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