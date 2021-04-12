تنظيف أسنانك بالفرشاة يساعد في منع الخرف

أظهرت دراسة جديدة أن المصابين بأمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وفقا لما ذكره موقع «ذا صن» البريطاني.وأخذ العلماء عينات من السائل النخاعي - الذي يحيط بالدماغ والحبل الشوكي - وأجروا مسحات بكتيرية على لثة المتطوعين.وكشفت أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة الفم لديهم أيضًا مستويات أعلى من "الأميلويد بيتا"، وهو بروتين خطير موجود في دماغ مرضى الزهايمر.وتعتبر أمراض اللثة من الآفات الشائعة التي لها مجموعة من الأسباب، مثل سوء نظافة الفم والضغط والعمر والتدخين، وجميع العوامل التي تزيد من خطر إصابة الشخص.وتعد أفضل طريقة للوقاية من أمراض اللثة وعلاجها، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تنظيف جيد بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين.وأشار الباحثون إلى أنه تتجمع بروتينات "بيتا أميلويد" معًا في الدماغ وتشكل لويحات تحيط بالخلايا العصبية، مما يثبط وظائف المخ ويؤدي إلى التدهور المعرفي.وأظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة الحادة هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بمقدار الضعف.