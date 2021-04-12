علي جمعة: أظلنا رمضان فلا تُفَوتوه وغيروا قلوبكم مع ربكم

قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، "ها نحن قد أظلنا شهر كريم يدخل علينا شهر القرآن،شهر الرحمن، شهر الغفران، شهر الشكران، شهر جعله الله - سبحانه وتعالى - بدايةً ومنطلقًا لتجديد حياتنا معه سبحانه،نفحات ربانية، ومنح صمدانية، وأيام ربانية جعلها الله - سبحانه وتعالى - بعضها في إثر بعض من أجل أن نعود إليه يقول النبي ﷺ: «إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها» [رواه الطبراني في الأوسط].وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال «التمسوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم» [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه].وتابع جمعة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: رمضان هو الشهر الذي يهيئ الله فيه جو العبادة، فصح عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة» [رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم في المستدرك]، ولقد أظلنا رمضان فلا تُفَوتوه، وغيروا قلوبكم مع ربكم بحيث أن يرضى عنكم وأن تكونوا في محل نظره سبحانه وتعالى.