أهالي بورسعيد يؤدون أول صلاة تراويح بمسجد السلام (فيديو)

أدى أهالي بورسعيد، منذ قليل، أول صلاة تراويح بمسجد السلام أحد أقدم مساجد المحافظة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، حيث لا تتجاوز الصلوات 30 دقيقة مع صلاة العشاء بجميع المساجد، وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يسهم في الحد من فرص التفشيات نظرا للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح.ومن جانبه؛ أكد الشيخ جمال عواد وكيل وزارة أوقاف بورسعيد، أنه تم الانتهاء من استعدادات إقامة صلاة التراويح بالمساجد في شهر رمضان، وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال غرفة عمليات تعمل طول شهر رمضان لمتابعة الموقف والمرور على كافة مساجد المحافظة وإلغاء الإجازات لكافة الأئمة بالمحافظة.