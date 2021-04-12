الداخلية التونسية والسفارة الأمريكية توقعان مذكرة لتعزيز التعاون الأمني

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، حول استراتيجية المساعدة الأمنية المشتركة بين البلدين، بحضور رئيس الوزراء التونسي، المكلف بإدارة شئون وزارة الداخلية هشام مشيشي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس دونالد بلوم.وتندرج مذكرة التفاهم - بحسب بيان وزارة الداخلية التونسية - في إطار دعم مجهودات الجمهورية التونسية في مكافحة الإرهاب، ومواصلة تطوير قدراتها على إنفاذ القانون، وزيادة جاهزيتها في تأمين الحدود، وتوسيع جهود مكافحة التطرف والاستقطاب، فضلا عن توطيد علاقات التعاون في مجالات اختصاص وزارتي الداخلية بالبلدين.